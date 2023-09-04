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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا بختام تعاملات اليوم

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الإثنين، منخفضاً ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، عذيب للاتصالات، والتعاونية، وسابك، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند 0.00 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

السعودية مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة وكالة الأنباء السعودية أرامكو

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