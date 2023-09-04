أكتوبر.. انطلاق النسخة الأكبر من معرض "أوتوميكانيكا دبي"

تستعد الجهة المنظمة لمعرض “أوتوميكانيكا دبي”، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، لاستضافة الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار عقدين من الزمن وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام"، سيشهد المعرض بدورته العشرين مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وسيشغل المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، وهو ما يمثل زيادة في مساحة العرض بنسبة 63% مقارنة بدورة العام 2022.

وتمثل الاستدامة محوراً رئيسياً في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 والذي سيتيح الفرصة للمتخصصين في خدمات ما بعد البيع في مجال السيارات من جميع أنحاء العالم لمناقشة دور السيارات الكهربائية في مستقبل هذا القطاع، وذلك في ظل إعلان حكومة دولة الإمارات مؤخراً عن مستهدفات السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لتصل نسبة هذه المركبات إلى 50% من العدد الإجمالي للمركبات بحلول عام 2050.

وستتناول الفعاليات الجديدة قدرة القطاع على تقليل التأثيرات البيئية، كما ستتاح للمشاركين فرصة استكشاف الفرص الواعدة في السوق وتبادل المعرفة وعقد شراكات جديدة.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "نجح المعرض خلال العقدين الماضيين بترسيخ مكانته وجهة رئيسية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 30% بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الذي تم نشره العام الماضي".

واستقطب الدورة السابقة لمعرض أوتوميكانيكا 1145 جهة عارضة واستقبل 42 ألفا و937 زائرا من 145 دولة، وقد شكل المهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32%)، يليهم المتخصصون في تطوير الأعمال والمبيعات.

وسيتضمن معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 العديد من الفعاليات الجديدة المصممة لتمكين الحضور من تبادل المعرفة والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.

وسيتيح المعرض في يومه الأول فرصة للزوار للاطلاع على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التنقل ذاتي القيادة والمحايد مناخياً ضمن مؤتمر الابتكار في مجال التنقل.

وخلال اليوم الثاني من فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، سيستعرض مؤتمر تكنولوجيا زيوت التشحيم مجموعة من المواضيع المتخصصة مثل الرقمنة وتقنيات المزج البارد ومنع التآكل في محركات المركبات الكهربائية.

وتشمل الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها هذا العام أيضاً جوائز أوتوميكانيكا دبي والتي ستكرم الأداء المتميز في هذا القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إضافة إلى "أكاديمية أوتوميكانيكا" مركز التعليم والتواصل التفاعلي؛ وفعالية (أفريكونيكشنز) لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين؛ وبرنامج (الورشة الحديثة) لتمكين الورش ومراكز تصليح السيارات لتصبح أكثر جاهزية للمستقبل؛ وتحدي (بت ستوب) الذي يوفر فرصة لمحترفي السيارات لإظهار مهاراتهم.