الحاجة إلى قيادة جديدة.. السبب الحقيقي لإطاحة زيلينسكي بـ وزير الدفاع الأوكراني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن اقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، ترجع إلى حقيقة أن الصراع مع روسيا لا يزال مستمرا.

وأوضحت الصحيفة، أن "التعديل الوزاري يرجع إلى عدة عوامل… من بينها إدراك أنه في سياق صراع طويل الأمد، ستحتاج أوكرانيا إلى قيادة جديدة".

وأشارت إلى أن العديد من المنظمات العامة ووسائل الإعلام الأوكرانية انتقدت الوزير بسبب الفساد في الجيش.

وأضافت: “أوضح بعض الساسة الأمريكيين الذين يعارضون المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لكييف، نواياهم في الحد من هذا التمويل بهذا العامل على وجه التحديد”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مصادرها، أنه “لا يبدو أن واشنطن تتوقع مثل هذه التغييرات في قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية”.