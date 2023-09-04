زيزو في أحدث ظهور عبر إنستجرام من داخل الجيم.. شاهد

حرص أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك علي مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام" .

وظهر زيزو بالصورة أثناء وجوده في الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية ، مما حاز على إعجاب متابعيه.

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكره المغلق في التاسعة مساء اليوم بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض الزمالك تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتم إخطار اللاعبين بموعد الانتظام في المعسكر مساء اليوم.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلالالمعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.