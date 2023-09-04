وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، أن نادي سانتوس البرازيلي مهتم بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن مستويات بن شرقي أثارت اهتمام نادي سانتوس، الذي يحاول خطف اللاعب قبل الانضمام لـ الريان القطري.

وأشارت الشبكة إلى أن بن شرقي يتواجد حاليًا في قطر لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال لـ الريان، لكن دخول سانتوس في المفاوضات قد يغير وجهته.

ورحل بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الماضي.

وربطت تقارير صحفية، بن شرقي، بالعودة لـ مصر من بوابة الزمالك أو بيراميدز.