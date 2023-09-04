بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 7ر46 نقطة، ليبلغ مستوى 35ر6943 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة.



وبحسب نشرة البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر171 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10918 صفقة نقدية، بقيمة 8ر41 مليون دينار كويتي.



وصعد مؤشر السوق الرئيس 02ر12 نقطة، ليسجل 06ر5656 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة، جراء تداول 8ر76 مليون سهم، عبر 3585 صفقة نقدية، بقيمة 5ر11 مليون دينار.



كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر69 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 42ر7621 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر94 مليون سهم، عبر 7333 صفقة بقيمة 2ر30 مليون دينار .