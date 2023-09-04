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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكشف عن أسباب عدم حضور الرئيس الصيني لقمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

كشف شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، عن رأيه حول رفض الرئيس الصيني شي جين بينج الحضور في قمة العشرين، والتي من المقرر أن تنطلق في الهند خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن رئيس مجلس الدولة الصيني من المفترض أنه من يمثل بلاده في هذه القمة بدلا من الرئيس. 

أستاذ دراسات دولية يكشف سبب عدم حضور الرئيس الصيني لقمة العشرين 

وقال "الشاهر"، خلال تصريحات له مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع من خلال قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك وجهتي نظر حول سبب عدم حضور الرئيس الصيني، الأولى تتحدث عن أنه لا يوجد جديد، حيث إن الرئيس الصيني سبق واجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قمة البريكس قبل أيام، ولا يوجد جديد بين الدولتين. 

وتابع أستاذ الدراسات الدولية، أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو سبب عدم حضور الرئيس الصيني في قمة العشرين، موضحا أن الرئيس الصيني لا يرغب في لقاء بايدن، إذ أنه لا توجد فائدة من اللقاء طالما لم يتم التوصل لاتفاق بين كلا الدولتين خلال قمة العشرين الأخيرة والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي. 

وأردف، أنه يرى أن الرأي الأصوب هو أن الصين ترغب في إرسال عدد من الرسائل السياسية إلى الهند، حيث يوجد خلافات تظهر بين الدولتين مؤخرًا، فالمواقف الهندية حتى ولو كانت هادئة لا ترضي المسؤولين في بكين، فضلا عن ظهور خلافات حدودية بين الصين والهند في الفترة الأخيرة. 

وأوضح، أن الصين من الممكن أنها ترغب في إرسال رسالة مفادها التنسيق مع موسكو، خاصة بعد تصريحات بوتين الأخيرة أنه سيلتقي برئيس الصين في الفترة الحالية. 

قمة العشرين الرئيس الصينى قناة القاهرة الإخبارية برنامج مطروح للنقاش إيمان الحويزي جو بايدن الرئيس الأمريكي

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