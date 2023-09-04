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طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي يقدم دعما كاملا للعمل الأهلي والتحالف الوطني.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعما كاملا للعمل الأهلي والتحالف الوطني الذي أثبت كفاءته على أرض الواقع، قبيل تقنين وضعه ولتصديق على القانون، لافتا إلى أنه التحالف قدم مساعدات بنحو 15 مليار جنيه في أقل من سنة للأسر الأولى بالرعاية.

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وأوضح طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التحالف الوطني قدم مساعدات كبيرة في شتى المجالات المجتمعية والصحية والمادية، منوها أن هناك قاعدة بيانات للمواطنين الأولى بالرعاية يتم الرجوع إليها في أي وقت لخدمة المواطنين، بعدما كانت كل الجمعيات تعمل بلا مؤسسة أو قانون يوجهها عمليا.

 

ولفت إلى أن الانضمام للتحالف والانسحاب منه أمر اختياري، قائلا: بمجرد تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف سيتم تشكيل لجنة، تتلقى طلبات الجمعيات الراغبة في الانضمام، ومن ثم انتخاب 21 عضوا لمجلس التحالف، مع تعيين 4 أكفاء من قبل الرئيس.

 

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: التحالف الوطني –وفق القانون- يمكن أن يكون له فروع وتوابع داخل وخارج مصر، معلقا: سيكون هناك خطط طموحة الفترة المقبلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي من لخدمة 40 ألف جمعية، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

 

واختتم: أقدم الجمعيات المشاركة في التحالف جمعية مصر الخير، الأورمان، رسالة، راعي مصر، وأبو العينين، والباقيات الصالحات، صناع مصر، مؤسسة أبو هشيمة.. وغيرهم من المؤسسات.

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