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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجمعيات الأهلية: العمل التنموي يعيش أزهى عصوره.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

علق الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطني ركن مهم في عملية التنمية بالدولة

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حزب المؤتمر : تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يعزز التنمية

 

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اليوم يعتبر عيدا للعمل الأهلي التنموي"، مؤكدا: "العمل الأهلي التنموي يعيش أزهى عصوره".

 

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: "نفتخر أننا لدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة"، موضحا: "التحالف لا يعمل بمنعزل عن الدولة، بل يوقع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الوزارات ومنها التضامن والتخطيط وغيرها من الوزارات".

 

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، : "لا نعمل منفردين وهدفنا المواطن البسيط"، مضيفا: "القطاع الأهلي يعمل توازن بين الحكومة والقطاع الخاص".

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