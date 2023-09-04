أكل البيت.. استشاري تغذية يكشف شروط الدايت الناجح |فيديو

كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، عن شروط تحقيق الدايت الناجح.

وقال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أول شرط من شروط الدايت الناجح أن يكون من أكل البيت، وغير مكلف".

وأضاف: "يجب الأكل من أكل البيت ومنها العيش البلدي، وكل شيء يقال عليه دايت يعتبر بيزنس"، موضحا أنه يمكن في الصباح تناول العيش البلدي وأي نوع بروتين في البيت سواء بيض أو فول مع سلطة".

وأشار إلى أن: "كلمة السر في الدايت هي فكرة تناول أكل قليل وأكثر من نوع ليست جيدة، لكن الأفضل تناول كمية جيدة من نوع واحد".

