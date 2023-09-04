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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني هيأ الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أن مصر هيأت الفرصة أمام الجميع داخل أطر الحوار الوطني من أجل التعبير عن رأي، حتى ولو كانت الآراء مختلفة، موضحا أن الصحافة والإعلام عليهم أن تُفسح الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف. 

 

المستشار محمود فوزي يتحدث عن الحوار الوطني 

وأضاف "فوزي"،  خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أثبتت بشكل قوي أنها صادقة وجادة في الاستماع لكافة الآراء، بل والبعض يرى أن هناك انحياز للآراء المعارضة على حساب الحكومة، ولكن هذا الانطباع غير حقيقي. 

 

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي دعا إلى الحوار، ووجه بضرورة إتاحة الفرصة للكلام والتعبير عن الرأي لجميع المشاركين، من أجل أن يكون هناك جسورًا من الثقة بين كل المشاركين. 

الحوار الوطني محمود فوزى برنامج كلام في السياسة أحمد الطاهري إكسترا نيوز

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