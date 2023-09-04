وكيل أول النواب ينعي المستشار سامي مهران

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفي، اليوم، الإثنين، المستشار سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب بعد صراع دام لفترة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.

وتولى المستشار الراحل سامي مهران الأمانة العامة لمجلس النواب لمدة وصلت إلى 25 عاما، عاصر خلالها أكثر من مجلس.

وكان المستشار سامي مهران قد تولى منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011.