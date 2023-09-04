عمره 5 سنوات..تجديد حبس المتهم بإصابة صغير خلال حفل زفاف في القليوبية

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية، حبس المتهم بإصابة طفل بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، لتسببه في إصابة طفل برش خرطوش بالوجه والعين، مما تسبب في فقد بصره.



وكان قد ورد لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية قد تلقى إخطار من أحد المستشفيات باستقبال طفل 5 سنوات مصاب برش خرطوش بالوجه والعين، وبسؤال والده قرر أنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة أطلق شقيق العروس، طالب، مقيم بدائرة القسم، عيارًا من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل الزفاف؛ فأحدث إصابة الطفل المشار إليها.



وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات