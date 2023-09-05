عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 : شارك آمالك ومخاوفك

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 : ابعد عن الضغوط

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 28 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

اليوم يدور حول تولي زمام الأمور والسيطرة على حياتك، ستشعر أنك أكثر قوة من أي وقت مضى، وذلك بفضل الطاقة الكونية التي تحيط بك، لا تخف من مواجهة التحديات التي تأتي في طريقك، مع الموقف الذي يمكن أن تفعله وبعض التخطيط الاستراتيجي، لا يوجد شيء لا يمكنك تحقيقه. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت في علاقة، اليوم هو يوم عظيم لتعميق علاقتك مع شريك حياتك، شارك آمالك ومخاوفك وأحلامك مع بعضكما البعض وخذ وقتًا للاستماع حقًا إلى بعضكما البعض، قد يجد مولود برج الثور نفسه يشعر بمزيد من الثقة والجاذبية اليوم، مما يجعله وقتًا ممتازًا لتسليط الضوء على نفسه والبدء في التعرف على أشخاص جدد

توقعات برج الثور صحيا

من المهم إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية اليوم، خذ بعض الوقت لتنغمس في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء سواء كنت ستذهب للنزهة في الطبيعة، أو تأخذ حمامًا فقاعيًا، أو تمارس اليوجا، تأكد من أنك تفعل أشياء تغذي عقلك وجسدك وروحك. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

طموحك في أعلى مستوياته على الإطلاق، وأنت على استعداد لفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافك، حقق أقصى استفادة من هذه الطاقة من خلال العمل الجاد والبقاء منظمًا، قد ترغب أيضًا في التفكير في تولي دور قيادي في العمل.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

قد تتلقى مكاسب غير متوقعة أو تتاح لك الفرصة لكسب بعض النقود الإضافية، ومع ذلك، من المهم توخي الحذر فيما يتعلق بإنفاقك والتأكد من عدم المبالغة في إنفاقك، التزم بالميزانية وركز على الادخار للمستقبل.

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء عيد ميلاد برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

موضوعات متعلقة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: تلتقي بأشخاص جدد

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: لا تهمل علاقاتك

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: بدء مشروع جديد

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 : كسب المال

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 : ابعد عن الضغوط

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 28 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : مصدر دخل إضافي

ترشيحاتنا

بوتين يوجه الشكر لشخصيات إسلامية بارزة في روسيا

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

ذكرى وفاة محيي الدين اللباد.. التشكيلي الذي لم يتخل عن ريشته

الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير الثالثة يتحدثون عن سر تفوقهم

"كوب لبن نظيف".. كيف حققت مصر طفرة في صناعة الألبان؟| خاص

أول رد من الزراعة على شائعات قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ