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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: شروط روسيا لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود ترقى إلى "الابتزاز"

كوليبا
كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة الأنباء الوطنية أوكرينفورم، إن الشروط التي قدمتها روسيا لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود ترقى إلى حد "الابتزاز".

وأضاف أن الاتفاق  "يجب أن يُعاد"، ولكن ليس "على حساب الابتزاز وتحقيق أهواء روسيا".

وانسحبت روسيا من المبادرة في يوليو، بعد عام تقريبًا من وساطة تركيا والأمم المتحدة فيها لضمان المرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والمساعدة في تسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. وقد تسبب انسحابها في ارتفاع أسعار القمح ومخاوف بشأن الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي يوم امس الاثنين إن موسكو ستكون مستعدة للنظر في العودة إلى الاتفاق "بمجرد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

وتدعي روسيا أنها اضطرت إلى الانسحاب من الصفقة وأن الضمانات التي وعدت بها بشأن صادراتها الزراعية والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وفي مقابلته مع Ukrinform، قال كوليبا "لا توجد أسباب قانونية أو سياسية تدفع الروس للانسحاب من الاتفاقية"، مضيفًا أنه إذا "قدمت أوكرانيا تنازلات الآن"، فإن روسيا "سوف تعود ثم تنسحب مرة أخرى بعد شهر. لطرح شروط جديدة".

وأضاف: "إنه مجرد ابتزاز كلاسيكي". 
وقال كوليبا إنه لا يمكن الوثوق بروسيا، لذا من الضروري تطوير ممرات تصدير بحرية بديلة، وهو ما يمكن لأوكرانيا إنجازه في ضوء تعزيز الأمن.

وذكر "لقد أظهرنا بالفعل أن هناك دولًا أبدت اهتمامًا بمساعدتنا في تنظيم هذه الممرات على أساس مستقر".
بعد اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا بحاجة إلى "تليين طريقتها" لإحياء صفقة الحبوب "لكي تكون قادرة على اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا".

وقال كوليبا لـ Ukrinform إن أوكرانيا وتركيا تربطهما "علاقات ثقة" ويتوقع إجراء مناقشات بين الرئيسين الأوكراني والتركي حول صفقة الحبوب.

 

 

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