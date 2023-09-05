مياه الشرب بالبحيرة تواصل حملة تطهير شبكات الصرف بجميع مدن ومراكز المحافظة

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، استمرار حملة تطهير وملس شبكات وغرف وبيارات الصرف الصحي في جميع مدن ومراكز المحافظة والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفح الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد عليها وخاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وقال “نشأت”، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات الصرف بالأحياء والمناطق المخدومة بجميع مدن ومراكز محافظة البحيرة وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي.

وأوضح أنه يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، وذلك حتى تستوعب زيادة المياه، خاصةً في فصل الصيف، مع تزايد استهلاك المياه .



كما أكد رئيس الشركة أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره ، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي إلي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات .