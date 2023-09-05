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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب هولندا السابق: كانت هناك مساعدات لفوز ميسي بكأس العالم

ميسي
ميسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات مدرب هولندا السابق لويس فان جال عن وجود تعمد ومساعدات خارجية جعلت من ميسي بطلا لكاس العالم الاخيره في قطر.
 

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "لويس فان جال مدرب منتخب هولندا السابق: كان هناك تعمد لجعل ميسي بطل كأس العالم 2022..  عندما تنظر إلى كيف سجل منتخب الأرجنتين أهدافه وكيف سجلنا أهدافنا وكيف تعدى لاعبيهم الخطوط بدون عقوبة، اعتقد أن كل ذلك كان متعمدا".
 

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أنه يشعر بحالة بدنية جيدة ويستطيع مواصلة اللعب.

وفاز إنتر ميامي على لوس أنجلوس إف سي بثلاثية، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، فجر اليوم الاثنين.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة “آبل تي في” عقب المباراة:" فيما بيننا أخبرنا بعضنا البعض أن تلك المباراة اختبارجيد لنر مدى جودتنا وما يمكننا القيام به، لعبنا في ملعب صعب للغاية ضد حامل اللقب، حققنا نتيجة مهمة للغاية".

احمد شوبير الأرجنتيني ليونيل ميسى الدوري الأمريكي الكأس العالم لويس فان جال لوس أنجلوس منتخب الارجنتين

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