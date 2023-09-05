عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

136 سنة حبس.. القبض على 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط ( طبيب صيدلى - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) محكوم عليه بالحبس 72 سنة وكفالات مالية فى 51 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، شيكات) .

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية (مخدرات).

وضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (62) سنة وكفالات مالية فى (60) حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة).

وتمكنت الحملات من ضبط (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليه بالحبس (136) سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم "تبديد ، إيصال أمانة ، تجريف أرض زراعية".

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السجن المؤبد المحكوم عليهم قطاع الأمن العام قضية مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

ترشيحاتنا

بـ375 ألف جنيه.. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

أوسوريو أمر باستبعاده ورحيله.. لاعب الزمالك يثير الجدل .. ماذا فعل؟

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ