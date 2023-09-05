136 سنة حبس.. القبض على 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط ( طبيب صيدلى - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) محكوم عليه بالحبس 72 سنة وكفالات مالية فى 51 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، شيكات) .

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية (مخدرات).

وضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (62) سنة وكفالات مالية فى (60) حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة).

وتمكنت الحملات من ضبط (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليه بالحبس (136) سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم "تبديد ، إيصال أمانة ، تجريف أرض زراعية".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.