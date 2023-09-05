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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. رائد سلامة: الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والأجور

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية دون بحث حقيقي على أرض الواقع المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطنى، مؤكدا على أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن معيار التصارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر وأيضا التسارع وتصل نسبته لـ ١٠٪سنويا والتضخم المفرط يكون بـ ٥٠٪شعريا معدل زيادة.

وأكد على أن ان معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى ان نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أن الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والاجور والكود وعلاقة التضخم الحالي الظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.

وانطلقت منذ قليل جلسات الحوار الوطني، المقررة اليوم، الثلاثاء، لاستكمال مناقشات المحور الاقتصادى، حيث تناقش جلسة اليوم، قضايا لجنة التضخم وغلاء الأسعار وعلى التوازى، تنعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة ثم تنعقد جلسة أخرى للجنة الصناعة.
 

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