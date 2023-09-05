تفاصيل مصرع بائع خضراوات على يد نجار بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال بائع خضراوات، مقيم بدائرة المركز، مُصابا بجرح نافذ في منتصف الصدر، وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال زوجته ربة منزل، اتهمت نجارا، مقيم بذات العنوان، بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض كانت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.