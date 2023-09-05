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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 16 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة تحويل الأموال خارج السوق المصرفى

المتهمان
المتهمان

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة تحويل الأموال

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