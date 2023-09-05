سمير عبدالوهاب: أجر المرشد السياحي لا يغطي الحد الأدنى

قال سمير عبدالوهاب، القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة اقترحت تطبيق الحد الأدني ليومية المرشد السياحي على وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن آخر قرار صدر عام 2017 بقيمة 700 جنيه يومية تخصم منها ضرائب وتأمينات.

وأوضح “سمير”، لـ"صدى البلد"، أن عمل المرشدين السياحيين لا يكون أكثر من 120 يوما في العام "4 شهور" بقيمة الـ 700 جنيه ليست بكثيرة، منوها بأن هناك فترات شاهدنا فيها أحداثا عالمية لم يجد المرشدين عملا على غرار كورونا، بتقسيم أجر الـ 700 جنيه على مدار 12 شهرا لا يغطي الحد الأدنى.

يومية المرشد السياحي

ووصف القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، أجر المرشد السياحي 700 جنيه بـ غير عادل، موضحا أن الأجر العادل في ظل الظروف الراهنة هو 1000 جنيه لليومية، وخاطبنا وزارة السياحة والآثار في هذا الأمر، وننتظر صدور التعريفة الجديدة.

استكمل حديثه، قائلا إن مهنة الإرشاد السياحي من المهن الراقية كونك متحدثا عن تاريخ بلدك وسفيرا لها ، ولكن نظرا للأحداث العالمية أصبحت مهنة طاردة .

وتساءل القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، “لماذا نطالب بحد؟”، مجاوبا للحفاظ على المهنة من تدني "الجودة"، والحفاظ على إمكانية عمل المرشد الجديد و المرشدين ممن لديهم خبرات كبيرة.

تابع أن هناك نقطة تنظيمية نسعى لها عبر وجود موقع يدرج به اسم كل مرشد سياحي وخبراته وسيرة من اعماله مع وضع الأجر الخاص به، وسيتضمن الموقع خصم ضريبة الأجر، وبذلك تكتمل منظومة العمل للحفاظ على المرشد السياحي الذى يستحق أن تقدم له كافة المميزات، لما يمثله من أهمية خاصة انه يتعامل مباشرة مع السائحين.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تحصل شركات السياحة ضريبة القيمة المضافة وتوردها للضرائب، ولكن هناك لبس في هذا الأمر الذي يخصم من أجر المرشد تلك الضريبة ونعمل على حلها حاليا، بالإضافة إلى أننا نعمل على توفير تأمين المرشد السياحي ضد الحوادث خاصة أن لديه أسرة يعولها.