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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من وزير الرياضة السعودي بعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية

صدى البلد

علق عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي علي إجراء قرعة كأس العالم للأندية والمقرر أن تستضيفها المملكة ديسمبر المقبل. 

وأضاف بن تركي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا  : ‏العالم على موعد مع نسخة استثنائية من بطولة ‎#كأس_العالم_للأندية 🇸🇦

نلتقي في عروس البحر الأحمر.. ديسمبر المقبل -بإذن الله- 👏

‎#هلا_بالأبطال

أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، بتواجد النادي الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا.

وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويلتقي اتحاد جدة ممثل البلد المستضيف فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي 15 ديسمبر.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

المباراة الافتتاحية
اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي، 12 ديسمبر.
الدور ربع النهائي
الأهلي - الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، 15 ديسمبر.
كلوب ليون المكسيكي - أوراوا الياباني، 15 ديسمبر

نصف النهائي
المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند - بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)، 18 ديسمبر

الفائز من كلوب ليون وأوراوا - مانشستر سيتي الإنجليزي، 18 ديسمبر

مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، 22 ديسمبر.

يذكر أن الأهلي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما فاز ريال مدريد الإسباني باللقب.

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