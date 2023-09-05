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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة اغتيال.. إصابة مسئول روسي كبير في هجوم أوكراني

لوجانسك
لوجانسك

أصيب مسؤول روسي كبير في جمهورية لوجانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار في منزله، وصفته مصادر أوكرانية وروسية بأنه محاولة اغتيال.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم واحتجازه بتهمة محاولة قتل يوري أفاناسييفسكي، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

وذكرت لجنة التحقيق أن “المهاجمة معتقلة حاليًا”، مشيرة إلي أنها “اعترفت بالفعل”.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن اللجنة تتعاون مع إدارة جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية لوجانسك الشعبية للتحقيق في “محاولة الاغتيال”.

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وأضافت أنه تم التحقيق مع عدد كبير من الأشخاص في مكان الحادث، وضبط العناصر التي تهم التحقيق.

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