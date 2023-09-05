محاولة اغتيال.. إصابة مسئول روسي كبير في هجوم أوكراني

أصيب مسؤول روسي كبير في جمهورية لوجانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار في منزله، وصفته مصادر أوكرانية وروسية بأنه محاولة اغتيال.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم واحتجازه بتهمة محاولة قتل يوري أفاناسييفسكي، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

وذكرت لجنة التحقيق أن “المهاجمة معتقلة حاليًا”، مشيرة إلي أنها “اعترفت بالفعل”.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن اللجنة تتعاون مع إدارة جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية لوجانسك الشعبية للتحقيق في “محاولة الاغتيال”.

وأضافت أنه تم التحقيق مع عدد كبير من الأشخاص في مكان الحادث، وضبط العناصر التي تهم التحقيق.