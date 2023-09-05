روسيا تعلن قرارها بشأن خفض إمدادات النفط

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 عن قرارها بشأن خفض إمدادات النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو قررت تمديد خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

ونقل المكتب الصحفي للحكومة الروسية عن بيان نوفاك أن "روسيا ستمدد خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023" بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف نوفاك أن روسيا تنوي الآن مراجعة قرار خفض إنتاج النفط كل شهر، موضحا أن القرار اتخذ لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول أوبك+ التي تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط.

وفي وقت سابق، قررت السلطات السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في سبتمبر.