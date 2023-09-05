غدا.. المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء للمتخلفين

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم جنوب سيناء، أن غدا الأربعاء، سيتم عقد لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية للمتخلفين عن حضور موعد المقابلات الشخصية بالمسابقة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣

وأضاف وكيل الوزارة أن المقابلات ستبدأ الحادية عشرة صباحا بمقر ديوان المديرية بطور سيناء، علما بأن الحضور يكون قبل الموعد المحدد بنصف ساعة .

ويبلغ إجمالي عدد المتخلفين عن الحضور بالتعليم الابتدائي (١) توجيه لغة عربية و(١) وكيل ابتدائي لطلبات التقديم لأول مرة و(٢) مدير و(٢) وكيل مدرسة و(٤) توجيه لطلب التجديد أما التعليم الإعدادي والثانوي (٣) توجيه إعدادي و(٨) وكيل إعدادي و(١) موجه ثانوي لطلبات التقديم لأول مرة ويبلغ إجمالي المتخلفين عن الحضور بالتعليم الفني (١) توجيه و(١) مدير ثانوي لطلبات التجديد.

أما الإدارة التعليمية فالمتخلف بها عن الحضور (١) وكيل إدارة تعليمية من طلبات التقديم لأول مرة.

يشار إلى أن تعليم جنوب سيناء أجرت المقابلات الشخصية يوم السبت الموافق 26 أغسطس لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة وموجه إعدادي وثانوي وذلك لطلبات التجديد ثم عقد يوم الأحد الموافق 27 أغسطس مقابلات مدير ووكيل مدرسة ابتدائي وتعليم فني وموجه ابتدائي وتعليم فني وموجه نشاط لطلبات (التجديد) كما أجريت الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023 مقابلات مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وأول ومدير ووكيل مدرسة(ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني) وموجه مادة ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وموجه نشاط وذلك لطلبات (التقديم) ثم عقد يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس مقابلات مدير ووكيل مدرسة رسمي لغات (تقديم وتجديد)

وكيل تعليم جنوب سيناء