رسالة شكر من الونش لمدير الكرة بالزمالك

وجه محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر الونش عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورته مع عبد الواحد السيد، وكتب: "ألف شكر يا محترم على سؤالك الدائم وعلى تعبك معايا".

ويحرص مدير الكرة على التواصل مع المدافع المتواجد في الإمارات لخوض برنامجه التأهيلي ومتابعة حالته.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلق معسكر الزمالك أمس الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.