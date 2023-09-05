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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

صدى البلد

كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل عشوائي للتمتع بصحة أفضل
ووفقا لما جاء من موقع "تايمز نو"تؤكد أن ما يحدث عند الإفراط فى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وهو العكس تمامًا.

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الإكثار من الفيتامينات والمكملات يمكن أن يحفز نمو الأورام السرطانية التي قد تسبب الوفاة

ويمكن الاستغناء عن الفيتامينات والمكملات الغذائية والحصول عليها من خلال مصادر غذائية متعددة، مثل :

الشاي الأخضر

العنب

إكليل الجبل

التوت

المانجو

القرع

المشمش

الجزر

السبانخ

الطماطم

المأكولات البحرية

الكيوي

ويجب عدم تناول الفيتامينات والمكملات إلا في حالة وصف الطبيب لها ويكون ذلك بشكل مؤقت

الفيتامينات الإفراط فى تناول الأورام السرطانية إكليل الجبل المأكولات البحرية المكملات الغذائية شاي الأخضر سبب الوفاة

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