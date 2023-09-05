الحرية المصري: كلمة الرئيس بمؤتمر السكان عبرت عن جهود الارتقاء بحياة المواطن

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالا للجهود المصرية المبذولة في ملف الرعاية الصحية والاجتماعية، والرغبة في تشكيل منصة حوارية تجمع المتخصصين والخبراء وشركاء التنمية من أجل التناقش والباحث حول التحديات التي تواجه المجتمعات بسبب الثروة البشرية، ووضع الآليات والسبل لكيفية استغلالها في عملية البناء والتنمية.

وأوضح عبد الهادي، في بيان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، كانت حاسمة ومعبرة عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود وتحمل المسؤولية سواء من الفرد أو الحكومة، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوقت الحالي في عملية البناء والتنمية.

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، والعمل على وضع الخطط قريبة وبعيدة المدى التي تستهدف تحسين كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التغير الديموغرافي، حتى لا تكون الزيادة السكانية عبءً آخر يساهم في تآكل موارد الدولة، مشيرا إلى أن مناقشات المؤتمر العالمي للسكان ستكون في إطار ما يشهده العالم من تحديات وعقبات متنامية يكون لها تأثير بكل تأكيد على ملف السكان وآليات دعم توفير الحياة الكريمة لكل الشعوب.

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا لملف السكان، من خلال إطلاق الاستراتيجيات والخطط التي وضعت الخطوط العريضة من السياسات التي تحقق الاستفادة من الثروة البشرية وفي الوقت ذاته تضع الآليات التي توفر متطلبات واحتياجات تلك الثروة من غذاء وأمان واستقرار ومسكن وملبس، وغيرها من المقومات التي تصنع إنسانا يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية.

