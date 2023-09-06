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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أجمل إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

تصدرت الفنانة رانيا يوسف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها مقطع فيديو لها خلال رقصها على أنغام أغنية"الدلع" لبهاء سلطان.


 

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .


 

وتألقت رانيا يوسف بظهورها بفستان باللون الاسود فى الجواد مكشوف الأكتاف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.


 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.


 


 

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اطلالات رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف فستان باللون الأسود لفنانة رانيا يوسف

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