تفاصيل اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.. فيديو

كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج الماتش، تفاصيل اليوم الثاني لفتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي شهد ترشح مرشح وحيد هو ماجد الحنبلي على منصب الرئيس.

وقال “فؤاد”، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»: «في اليوم الثاني باب الترشح فُتح في الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا لم يتقدم أي مرشح حتى جاء ماجد فاروق الحنبلي ليتقدم بأوراق ترشحه عند الساعة الرابعة عصرًا».

وأضاف فؤاد: «لليوم الثاني على التوالي تواجدت الإعلامية مروة البرجي تم رفضه أيضًا لعدم استيفاء أوراقها، وذلك بسبب عدم وجود ختم على شهادتها الجامعية».

وحول موقف المستشار أحمد جلال إبراهيم من الترشح، قال فؤاد: «حتى هذه اللحظة موقف المستشار أحمد جلال إبراهيم غامض وهو ينتظر موافقة جهة عمله، وهو ينوي الترشح على منصب الرئيس ومعه قائمة كاملة بها أحمد مرتضى منصور نائب الرئيس».

وبعيدًا عن ملف الانتخابات، وحول موقف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وشائعات هروبه، قال فؤاد: «تفاجأنا بالإعلان عن سفر أوسوريو إلى إسبانيا لإلقاء محاضرات هناك وذلك في توقيت غريب مع انطلاق معسكر الزمالك وهو يستعد لمواجهة في كأس الكونفدرالية، ومن المفترض أن يعود أوسوريو يوم الجمعة المقبلة».

وأشار “فؤاد” إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم المالية، وهم في حالة غضب من ذلك، ومدير الكرة عبد الواحد السيد وعدهم بحل الأزمة خلال 48 ساعة.