خلال 24 ساعة| ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9187 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13985 طنًا تشمل: 1000 طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة و 6942 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41330 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4259 شاحنة .