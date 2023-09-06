عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 24 ساعة| ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

ابتعدوا عن الاستعلاء| «شبانة»: بيراميدز يتصوّر أنه يحمل كرباجًا لجلد الإعلاميين والصحفيين

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة. 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9187 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13985 طنًا تشمل: 1000 طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة و 6942 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41330 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4259 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الحبوب والغلال القطاع الخاص بضائع متنوعة بضائع عامة المركز الاعلامي خلال الـ 24 ساعة حركة الصادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

حظر حساب اتحاد جدة.. فيديو محمد صلاح يثير جدلا واسعا| ما حقيقته؟

موضوعات متعلقة

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

15 فعالية.. الأسباب الحقيقية لاصطحاب زعيم كوريا الشمالية ابنته في المناسبات العسكرية

مش هيكون إضافة|تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور

رابطة الأندية ترفض تأجيل مباريات الدوري حتى في الأدوار الإقصائية.. تفاصيل

مفاجأة في تصميم آيفون 15 برو ماكس الجديد

مُذنب نادر يصل إلى الأرض في هذا التوقيت .. ما قصته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ