ابتعدوا عن الاستعلاء| «شبانة»: بيراميدز يتصوّر أنه يحمل كرباجًا لجلد الإعلاميين والصحفيين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بخطاب من وزارة الرياضة بشأن شكوى ضد عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، مؤكدًا أن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أنه يرفض سياسة التنكيل بالثنائي الذي يقدمان أحد البرامج الرياضية عبر قناة الأهلي.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "ما معني قيام نادٍ رياضي بمخاطبة وزارة الرياضة لشكوى برنامج رياضي، ويكون هناك رد من الوزارة بالموافقة على تقديم شكوى ضد البرنامج، وما دخل اللجنة القانونية بالوزارة بالإعلام الرياضي؟!".

وأضاف: "أنا مُعترض على خطاب الوزارة بما فيهم الجزئية التي تخص حسين الشحات، هذه الأمور تناقش في مؤسسات خاصة، والشأن الإعلامي لا يؤول إلى اللجنة القانونية بوزارة الرياضة، لا أعرف ماذا يريدون.. البعض يعتقد أنه يمسك العصا للإعلامي، وحتى المجلس الأعلي للإعلامي دوره هو وضع اللوائح والأكواد للسير عليها والتنظيم".

«شبانة»: بيراميدز يتصوّر أنه يحمل كرباجًا لجلد الإعلاميين والصحفيين

وأكمل: "بيراميدز يتصوّر أنه يحمل كرباجًا لجلد الإعلاميين والصحفيين، ما معني إرسال شكوى ضد الميديا لوزارة الرياضة، وأنا لا أقبل ما حدث مطلقاً، بغض النظر عن كلام القيعي والمنيسي، وأرفض تحويل أي إعلامي للتحقيق أو التنكيل به، هناك أمور تحكم الإعلامي، وحق التقاضي مكفول لأي مواطن".

وزاد: "مسئولو بيراميدز يرفضون الانتقادات، وفي كل مرة يهددون بالقضاء وتقديم بلاغات، ولا أعرف ما دور الوزارة في ملف الإعلام، ونحن ندافع عن مهنة لها مكانتها الكبيرة، وإذا اختفى الإعلام ستنهار الرياضة، فنحن من نلفت الأنظار لأي أخطاء ونكشف الأمور وننقل الصورة لكل الناس".

وتابع شبانة: "الواقعة التي عليها خلاف هي هروب كوكا للبرتغال عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي، وأنصح مسئولي بيراميدز عندما تتخذون أي خطوة يجب أن تبتعدوا عن الاستعلاء، وعندما يكون لكم حق، الإعلام هو من سيأتي لكم بها".

وأتم: "سبق ودخلت في قضايا عديدة وتم رفع دعاوي ضدي، وحصلت على براءة في كل القضايا، والمساس بالمهنة غير مقبول مطلقًا".