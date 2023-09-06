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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

1500 جنيه بداية التعارف.. اعترافات مثيرة لـ هنادي في واقعة شبكة الهرم

صدى البلد

"1500،جنيه  كانت بداية التعارف من أجل ممارسة المتعة الحرام".. تلك كانت بداية أقوال المتهمة هنادي في تحقيقات النيابة العامة لاتهامها بممارسة الحرام مع راغبي المتعة .

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كوافير حريمي


تفاصيل مثيرة يرصدها موقع صدى البلد من اعترافات المتهمة هنادي في واقعة سقوطها في المتعة الحرام، حيث تقول :"إللي حصل إني أنا اتعرفت علي بنت اسمها ش.ع.، من فترة في كوافير حريمي في شارع اللبيني هرم وهي كانت بتعمل شعرها".

 

عايزة فلوس

وتابعت: "في اليوم ده انا اتعرفت على ش.ع.، وفضلت تحكيلي عن نفسها وقالتي إنها شغاله وبتقوم بممارسة  الحرام من اجل الحصول على الأموال، وقالتي انها بتعمل كده عشان محتاجة فلوس".

 

حكاية هنادي مع المتعة الحرام 

وأضافت، طلبت مني اني  اشغلها معايا في المتعة الحرام، وفي الوقت ده انا كنت لسه عارفة برنامج جديد من علي النت للتواصل بين الناس بغرض التعارف و تسهيل ممارسة المتعة الحرام، وقلتلها ماشي هتفق مع الناس اللي عايزين يعملوا علاقة محرمة و هتفق معاهم و هقولك و اتفقنا علي كده و اخدت رقمها و هي اخدت رقمي.


1500 جنيه بداية التعارف

واستطردت، بعد فترة  لقيت ش.ع. بتتصل بيا و بتقولي انا هروح الكوافير الاي اتقابلنا في اول مره، وطلبت مني إني اقابلها هناك، وبالفعل روحت علي الكوافير  و لما وصلت لقيتها عرفتني علي واحده صاحبتها و قعدت معاهم حوالي نص ساعة و انا كنت مظبطة معاد مع واحد و رتبت المعاد و اتقابلنا على المريوطية فيصل و قابلنا الراجل اللي كان متفق معانا علي الميعاد المحدد، و كان الاتفاق إن انا هاخد منه حق اليلة ١٥٠٠ جنيه الف وخمسمانه جنيه بداية تعارف من أجل المتعة الحرام.

 

تحريات مباحث الآداب

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها تبين صحة الواقعة و اعتياد الاولي علي تسهيل ممارسة المتعة الحرام، لفتاتين مستغلة حداثة سنهما وعدم وجود أي مصدر دخل لديهما و التفكك الأسري الذين يعانون منه و حاجتهما الشديدة للمال وانهما تقوم بالاستحواذ عليهما لممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية و ان المتهمة هنادي تقوم بعقد و ترتيب اللقاءات وتسهيل نشاطهما المؤثم.

 

وأكدت تحريات مباحث الآداب، أنه من خلال متابعة شبكة الإنترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض.

 

وكشفت تحريات مباحث الآداب، تبين وجود أحد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة  الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الإعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

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