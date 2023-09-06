أوهموهم بوصولهم إلى إيطاليا.. مهاجرون غير شرعيين يجدون أنفسهم على شاطئ بتونس

قررت محكمة تونسية، الاحتفاظ بستة أشخاص بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد رحلة هجرة غير شرعية وقعوا ضحيتها في عملية احتيال.

وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية الابتدائية لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بإدراج منظمي العملية في التفتيش تبعًا لإفادات الموقوفين الستة، إذ تبين أنهم ضحية عملية تحايل.

وأوضحت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس، أنه وبعد ورود بلاغ لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفاده وجود زورق على متنه 6 أشخاص بشاطئ الحمامات؛ انتقلت فرقة الأمن لمعاينة المكان.

وأشارت إلى أنه تبين أنهم خرجوا في رحلة بحرية بواسطة منظم الرحلة، بهدف اجتياز المياه الإقليمية من شاطئ بسوسة نحو إيطاليا.

كما أكدوا تسليمه وشريكا له 7 آلاف دينار عن كل شخص ليتفاجأوا صباحا بوجودهم في شاطئ الحمامات بعد أن أوهمهم قائد الرحلة أنهم وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وتسلم بقية المبلغ المتفق عليه وغادر.