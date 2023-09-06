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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات.. أوكرانيا تصد هجومًا جويًا فوق العاصمة كييف

انفجارات كييف
انفجارات كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية شاركت في صد هجوم جوي فوق العاصمة كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق "تليجرام" إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من "رويترز" عدة انفجارات بدا أن أوكرانيا تنشر أنظمة دفاع جوي.

وذكرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا.

ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأ دوي صافرات الإنذار في المناطق منذ الساعة 05:01 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "في 5 سبتمبر، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك.

الجيش الأوكراني هجوم هجوم جوي كييف أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية

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