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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وصول أول وفد من العلماء للمشاركة بمؤتمر الأوقاف «الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي»

صدى البلد

وصل أول وفد من العلماء المشاركين في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، حيث وصل الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوربية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا. 

وأشاد الشيخ مهاجري زيان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر، جاء في وقته؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، في ظل انتشار التطرف الفكري عبر الفضاء الإلكتروني، بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة استعمالها بين جميع فئات المجتمع.

وأعرب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة من وزارة الأوقاف المصرية، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين.

رئيس الهيئة الأوروبية التطرف الفكري الفضاء الإلكتروني عبد الفتاح السيسي

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