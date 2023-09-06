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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الموبايلات.. أفضل هاتف من سامسونج برخص التراب

وحش الموبايلات..أفضل
وحش الموبايلات..أفضل موبايل من سامسونج برخص التراب

أطلقت شركة سامسونج رسميًا هاتفها الذكي الجديد Galaxy A54 في 2023، والذي يأتي بالعديد من المميزات التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة.

شاشة ممتازة

يأتي هاتف Galaxy A54 بشاشة ممتازة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة وطبيعية عند استخدام الهاتف للتصفح، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو تشغيل الألعاب.

 

كاميرا خلفية قوية

 

يأتي هاتف Galaxy A54 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 50 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 12 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع، ودقة 5 ميجا بكسل للكاميرا ماكرو. الكاميرا الخلفية قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية، كما تدعم الكاميرا الرئيسية مستشعر OIS، مما يساعد على ثبات الصور ومقاطع الفيديو عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بطارية كبيرة

 

يأتي هاتف Galaxy A54 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، وهي قادرة على العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يسمح بإعادة شحن البطارية بالكامل في وقت قصير.

تصميم مميز

يأتي هاتف Galaxy A54 بتصميم مميز مصنوع من الزجاج، ويتوفر باللون الأسود والأزرق والأخضر.

 

سعر مناسب

 

يأتي هاتف Galaxy A54 بسعر مناسب مقارنة بمميزاته القوية، حيث يتوفر في مصر بسعر 13444 جنيه.

في الختام، يعد هاتف Galaxy A54 من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، ويوفر شاشة ممتازة، وكاميرا خلفية قوية، وبطارية كبيرة، وبسعر مناسب.

 

عيوب موبايل سامسونج Galaxy A54

 

بالإضافة إلى المميزات السابقة، يأتي هاتف Galaxy A54 أيضًا بعيوب قليلة، مثل:

• لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

• لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

• لا يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت.

 

تقييم موبايل سامسونج Galaxy A54

 

بناءً على المميزات والعيوب السابقة، يمكننا إعطاء هاتف Galaxy A54 تقييمًا جيدًا، حيث يوفر أداءً جيدًا، وشاشة ممتازة، وكاميرا خلفية قوية، وبطارية كبيرة، وبسعر مناسب.

Galaxy Galaxy A54 سامسونج تقنية الفيديو الفئة المتوسطة أفضل الهواتف الذكية

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