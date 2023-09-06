حسن موسى يحسم موقفه من الترشح في انتخابات الزمالك

أصدر حسن موسى، المدير التنفيذي السابق للزمالك، بيانا منذ قليل بشأن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وقال موسى في البيان: “جماهير نادي الزمالك العظيمة، وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، لا أستطيع أن أصف شعوري بعد هذا الكم الكبير الذي تلقيته من الدعم النابع من المحبة والثقة منذ صدور قرار إعفائي من منصبي كمدير تنفيذي لنادي الزمالك، فلكم جميعا كل الشكر والتقدير والمحبة على هذه الوقفة الصادقة”.

وأضاف: “ورجاء أن تتقبلوا اعتذاري عن فكرة خوض الانتخابات المقبلة في نادي الزمالك، وأشكر كل من تواصل معي أو كتب كلمة طيبة في حقي من أجل إقناعي بالترشح في الانتخابات المقبلة”.

وتابع قائلا: "أنا بالفعل لا أفكر في هذا الموضوع وجاهز لخدمة كيان نادي الزمالك من أي موقع وفي أي وقت، فهذا واجب علينا جميعًا، وأتمنى أن يتعافى نادينا في أسرع وقت".