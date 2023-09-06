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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة عائلية تنتهى بإصابات وإتلاف محتويات محل بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

 

 كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة بالتهجم على أحد المحال التجارية ملك (أحد الأشخاص وأنجاله – بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) مستخدمين أسلحة بيضاء وإتلاف محتوياته وسرقة مبلغ مالى منه.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16/8/2023 تبلغ لمركز شرطة طما بسوهاج بحدوث مشاجرة بداخل محل حدايد وبويات ملك والد الشاكى بين طرف أول: (والد الشاكى"مصاب بجروح وكدمات"، والدته، وشقيقه "مصاب بسحجات متفرقة")، طرف ثان: (شقيق زوج خالة الشاكى ونجل عمه "أحدهما مصاب بسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طما).. وذلك على إثر خلافات عائلية بين خالة الشاكى وزوجها، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب نتج عنها الإصابات المُشار إليها وحدوث تلفيات بالمحل ، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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