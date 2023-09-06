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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسين بونو يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

بونو
بونو

كشف الدولي المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي، مفاجأة بشأن تلقيه عرضا رسميا من نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ياسين بونو قد انضم إلى صفوف فريق الهلال السعودي مؤخرا، قادما من صفوف إشبيلية الإسباني.

وانضم الحارس المغربي مؤخرا إلى الهلال، من إشبيلية، وقبل ذلك كان على رادار ريال مدريد؛ لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.

وقال بونو، في تصريحات إذاعية بإسبانيا: "تلقيت عرضا من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي".

وأضاف بونو، في تصريحاته الإذاعية: "بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، عقَّدت الأمور، وأدت إلى انهيار الصفقة".

وأوضح أن: “بايرن ميونخ طلب مني الانتظار؛ لأنهم يرغبون في التعاقد معي، ولكن اكتشفت مؤخرا أن عرضهم إعارة فقط، وبعد ذلك وصل عرض الهلال، وانضممت له”.

ياسين بونو بونو ريال مدريد الهلال السعودي بايرن ميونخ

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