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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة نحو 230 ألف شجرة مثمرة وزينة بأحياء الإسكندرية

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" بزراعة نحو ٢٣٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

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من جانبها ، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية، وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضافت مسعود؛ أنه خلال الأسبوع الرابع والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعه ٥ ألاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى  زراعة ١٤٢٢ شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة زراعة  ١٠٠٠ شتلة مثمرة بحى العامرية ثان، وزراعة ٦٣٥ شتلة مثمرة بحى غرب، وزراعة  ٦٣٠ شتلة مثمرة بحي شرق، وزراعه ٥٧٣ شتلة مثمرة بحي منتزة أول، وزراعه ٣٨٥ شتلة مثمرة بحي بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة ٢٥٠ شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعه ٦٠ شتلة مثمرة بحي العجمى، وزراعة ٢٥ شتلة مثمرة بحى وسط.

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