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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد حسن: مهاجم الاهلي الجديد قد يكلف النادي 3 ملايين دولار

احمد حسن
احمد حسن

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق على اقتراب النادي الأهلي من إتمام صفقة المهاجم الذي ينقص النادي وهو لاعب إفريقي وقد وضح أن الصفقه قد تكلف النادي الأهلي ما يقرب من 3 ملايين دولار وهذا بعدما رفع النادي المقابل المادي ليظفر بمهاجم من الفئه الاولي ويسارع النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب قبل غلق القيد.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"مصدر بالأهلي: هناك مفاوضات قوية مع مهاجم إفريقي.. والصفقة اقتربت من ٣ مليون دولار.. نقوم حاليا بوضع الرتوش الأخيرة. ومارسيل كولر وافق على اللاعب أخيرا".


 

وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أماماتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

أحمد حسن الدوري الممتاز السلوفيني مهاجم الأهلى الجديد

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