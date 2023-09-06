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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين يتاجران في المخدرات بدمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت وزارة الداخلية استراتيجيتها فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم و ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى دمياط والدقهلية) حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - "مركبة توك توك - دراجة نارية" بدون لوحات معدنية).

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخطار المخدرات أسلحة نارية وذخائر الاراضي الزراعي الحشيش الدقهلية العناصر الإجرامية شرطة دمياط

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