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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير المنتجات من غزة

أرشيفية
أرشيفية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن إغلاق المغبر تسبب في تكبد التجار والشركات والمزارعين خسائر فادحة.

ووفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية، فأن سلطات الاحتلال بدأت بمنع الصادرات من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم منذ أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، ويعمل فقط في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.

وأدان الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو، قرار سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من غزة إلى الضفة والخارج، واعتبره عقوبة جماعية تفاقم معاناة أهالي القطاع المحاصر.

من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة عائد أبو رمضان، عن استنكار الغرفة العميق إزاء هذا القرار، مؤكداً أنه يشكل تصعيداً جديداً على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على القطاع لأكثر من ثمانية عشر عاماً، ويزيد معاناة أهالي القطاع.

يشار إلى أن غزة تصدر إلى محافظات الضفة الغربية، يوميا عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والملابس والأثاث والسمك، إضافة إلى تصدير الحديد الخردة إلى أراضي عام 48.

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