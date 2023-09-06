جامعتا سوهاج والمصرية للتعلم الإلكتروني تبحثان آليات العمل المشترك لتعزيز التعاون العلمي

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وآليات العمل بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور رأفت إبراهيم عميد كلية إدارة الأعمال والدكتور كمال صفوت مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن الاجتماع تناول متابعة سير العمل بمقر الجامعة الإلكترونية بفرع جامعة سوهاج، والذى تم تأسيسه وفقًا لاتفاقية التعاون العلمي والأكاديمى بين الطرفين، والذي يهدف إلي إتاحة فرص التعلم من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الإلكتروني في التخصصات العلمية المتاحة في الجامعة الإلكترونية، وتقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، والارتقاء بالجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج، إلى جانب مناقشة سبل زيادة أعداد الطلاب وتحفيزهم للالتحاق بالجامعة الإلكترونية.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور هشام عبد السلام أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية توفر خدمات التعليم والتدريب عالية الجودة، وتسهم في آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، وذلك من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية لتزويد سوق العمل بخريجي مؤهلين قادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة، مشيدًا بدور الجامعة ودعمها المستمر والدائم في تذليل كل العقبات التي تواجه سير العمل.

وأشار الدكتور أحمد أبو المجد الى إن الجامعة توفر خدمة بسعر مناسب للطلبة وبجودة عالية ومطلوبة ومتميزة، موضحًا ان الجامعة المصرية تمنح درجة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الاعمال.