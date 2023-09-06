مياه سوهاج تنفذ أنشطة توعوية لأهالي قرية "الغريزات"

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة أجرت عدداً من أنشطة التوعية لأهالى قرية "الغريزات" بمركز المراغة، ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية الصرف الصحى.



وأوضح عبدالغفار - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها، ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل .



ونوه عبد الغفار بأنه تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين، وندوات توعوية، وحملة طرق أبواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه، وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.