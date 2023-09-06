تصل لـ46 درجة مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية تأتي نتيجة تأثر مصر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، والصحراء الغربية، فضلا عن مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما شعر به المواطن اليوم، إذ أن اليوم شهد ارتفاع واضح في درجات الحرارة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر سجلت اليوم درجة حرارة 37 درجة مئوية على القاهرة تحديدا، موضحة أن نسب الرطوبة لم تكن مرتفعة بشكل كبير، إذ أن الكتل الهوائية كانت جافة، موضحا أن ذروة الارتفاعات في الموجة الحارة ستكون غدا الخميس والجمعة، حيث ستصل درجة الحرارة لـ 39 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية على البحر المتوسط ستصل لـ 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد وأسوان ستصل لـ 46 درجة مئوية.

واستكملت عضو الأرصاد، أن فترة الليل ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة، إذ ستكون 28 درجة مئوية بالنسبة للمناطق الشمالية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة ستكون قليلة جدا.

وأشارت إلى أنه يوجد فرص ضعيفة لوجود بعض الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تؤدي لانخفاض خفيف في الرؤية الأفقية، مع نشاط للرياح قد يكون مثير للأتربة في مطروح والسلوم وبعض المناطق في محافظة الإسكندرية، ألا أنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين وعلى الطرق المختلفة.