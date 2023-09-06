استشاري جهاز هضمي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الطبي

كشف الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي، جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي.

وقال محمد خورشيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، : " الرئيس السيسي يهتم بملف الصحة وهذا القطاع على رأس الأولويات ".

وأضاف محمد خورشيد :" يتم تقديم كافة الخدمات الصحية من خلال مختلف المبادرات الرئاسية الصحية وتم العمل على تطوير المنظومة الصحية في مختلف القطاعات ".

وتابع محمد خورشيد :" هناك اهتمام بتطوير المدن الطبية التي توفر كافة الخدمات الصحية للمواطن ".

واكمل محمد خورشيد :" المباردات الصحية الرئاسية اهتمت بوضع حلول جذرية لامراض كثيرة ابرزها فيروس سي ".