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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تعقد جلسة تناقشية حول "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى"

صدى البلد

عقدت وزارة الصحة والسكان، جلسة تناقشية تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار إلتزام وزارة الصحة، بتحقيق كافة أوجه معايير الجودة والرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض المصري، الأمر الذي يكون له دورًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور مديري المعاهد والمستشفيات التعليمية، وعدد من الكوادر الطبية في عدة تخصصات طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الهيئة لها دورًا رئيسيًا في الإرتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن الهيئة في صدد إنشاء أول مدينة طبية وفقًا للمقاييس العالمية، بحيث تضم كافة المستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أن للهيئة دورًا هامًا في المجال الطبي التعليمي، وتدريب الفرق الطبية بكافة التخصصات، بهدف رفع كفاءة ومهارة الأطباء واطقم التمريض العاملين ضمن منشآت الهيئة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الجلسة شهدت عدة محاضرات نظرية تضم (اقتصاديات الصحة، معهد التغذية 76 سنة نجاح، فوائد الرضاعة الطبيعية على الصحة والاقتصاد، إتجاه الهيئة لتقليل الولادات القيصرية، تدريب الأطباء حديثي التخرج في تخصصات الأشعة)، موضحًا أن هذه الجلسات شهدت نقاشات ثرية بين الحاضرين والمحاضرين من أفضل الكوادر الطبية، حيث تم استعراض انجازات وجهود كل معهد ومستشفى تعليمي، له دورًا حقيقيًا نحو تحقيق أفضل نظام رعاية صحية.

كما نوه رئيس الهيئة، إلى أن تسير وفق خطة محددة لتطوير من كافة الأجهزة والأدوات الطبية، ورفع كفاءة الجودة الصحية بالمنشآت التعليمية، الأمر الذي يشعر معه المريض المصري بالرضا عن النظام الصحي المصري، مؤكدًا ان الهيئة تعمل علي تحضير أبحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة، للعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تأكيده على  أن الهدف من إنشاء الهيئة هو اعداد وتطوير المهارات والكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجي الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض لكل الأطقم الطبية.

وأضاف أيضًا، أن من أهم النقاشات التي شهدتها هذه الجلسة، تأثير اقتصاديات الصحة على تطوير أدوات القطاع الطبي بمصر، حيث تم التناقش حول دراسة تطبيق معايير اقتصاديات الصحة في التدخلات الصيدلانية ضمن وحدات الرعاية المركزة بالهيئة، بـ 15 تخصص طبي مختلف، وذلك على مستوى الـ 25 مستشفى التابعين إلى الهيئة، وهو ما يساهم في ترشيد الأنفاق والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم برامج الحوكمة بالمجال الصحي، بالإضافة إلى أن الجلسة شهدت إنجازات المعهد القومي للتغذية، ودوره التوعوي وإسهاماته في تقديم أفضل رعاية صحية غذائية سليمة للأطفال والمواطنين، كما تم مناقشة أهمية الإتجاه نحو تقليل معدلات الولادات القيصرية، بهدف الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، وتوفير رعاية طبية صحية شاملة للأم وجنينها.

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